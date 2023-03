Unilever bouwt nieuwe fabriek in Oekraïne

Unilever gaat dit jaar een nieuwe fabriek bouwen in Oekraïne. Het levensmiddelenconcern wil hiermee “inzet op de lange termijn laten zien in het land”. In de nieuwe fabriek in hoofdstad Kyiv worden producten voor de persoonlijke verzorging gemaakt, vooral voor de lokale markt.

Unilever investeert 20 miljoen euro in de fabriek, die naar verwachting volgend jaar operationeel zal zijn. De nieuwe locatie levert zo’n honderd nieuwe banen op.

Ondanks de oorlog in Oekraïne is Unilever ook nog steeds actief in Rusland. Vorig jaar besloot het concern de Russische tak helemaal apart te zetten. “Er gaat geen geld in en uit en we voeren geen goederen in Rusland in. Dat is een beter alternatief dan onze fabrieken daar aan een ander bedrijf verkopen of aan de Russische staat”, zei topman Alan Jope vorige maand.