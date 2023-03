AEX lijkt verder te herstellen na steunactie in bankensector VS

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag verder te herstellen van de onrust in de bankensector. Een steunactie van verschillende grote Amerikaanse banken voor de wankele regionale bank First Republic Bank zorgde voor opluchting. Elf banken, waaronder JPMorgan, Bank of America, Citi en Wells Fargo, storten in totaal 30 miljard dollar op rekeningen bij First Republic. De bank heeft daardoor voldoende geld beschikbaar om op korte termijn aan alle geldverzoeken van klanten te voldoen.

Donderdag zorgde de steun van de Zwitserse centrale bank aan het door schandalen geplaagde financiƫle concern Credit Suisse al voor optimisme. Bij het herstel van de banken speelde ook mee dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente, zoals verwacht, opnieuw met een half procentpunt heeft verhoogd. De ECB liet zich daarmee niet van de wijs brengen door de onrust in de bankensector.

ECB-president Christine Lagarde verklaarde daarbij dat er weinig risico voor Europese banken is door de hoge rentes. Volgens haar zijn ze minder kwetsbaar dan Amerikaanse banken zoals Silicon Valley Bank, die vorige week omviel. De centrale bank houdt de situatie wel scherp in ode gaten en benadrukte voldoende mogelijkheden voor vormen van steun te kunnen bieden als ingrijpen in het financiƫle systeem opeens toch nodig blijkt te zijn.

Beleggers zijn nu vooral benieuwd hoe de Amerikaanse centrale bank, die volgende week met een rentebesluit komt, zal reageren op de onrust in de bankensector.

De AEX koerst af op openingswinst van zo’n 0,9 procent, na het koersherstel van 1,5 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lijken verder te herstellen. De Aziatische aandelenmarkten veerden vrijdag ook op. De Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent in de plus dankzij koerswinsten bij de Japanse banken en chipbedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds dik 1 procent in de plus onder aanvoering van de Chinese techbedrijven.

Op het Damrak kwam Sif nog met cijfers. De fabrikant van funderingen voor windmolens zag het bedrijfsresultaat afgelopen jaar stijgen. De nettowinst nam wel af. Het orderboek, ofwel het werk dat nog op de plank ligt, nam met ruim 50 procent toe. Eerder dit jaar liet het bedrijf al weten 328 miljoen euro te investeren in een nieuwe fabriek in Rotterdam voor de productie van nog grotere funderingsmasten, ofwel zogeheten monopiles, voor windmolens. De bouw daarvan start in april en zal in januari 2025 klaar zijn.

De euro was 1,0658 dollar waard, tegen 1,0622 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent in prijs tot 68,63 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 75,00 dollar per vat.