Banken en techbedrijven zorgen voor herstel op Aziatische beurzen

De Aziatische aandelenbeurzen toonden vrijdag herstel in navolging van de positieve stemming op de markten in Europa en New York. De banken in de regio veerden op na de recente zware koersverliezen in de wereldwijde bankensector. De steun van de Zwitserse centrale bank voor de geplaagde bank Credit Suisse en een steunactie van verschillende grotere Amerikaanse banken voor de regionale bank First Republic Bank zorgden daarbij voor optimisme.

Ook de Chinese techbedrijven lieten stevige winsten zien onder aanvoering van Baidu. De Chinese internetzoekmachine dikte 14 procent aan in Hongkong na de lancering van zijn eigen chatbot Ernie, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI), als alternatief voor het populaire AI-programma ChatGPT. Het Chinese video- en gamingbedrijf Bilibili steeg 6 procent, webwinkelconcern Alibaba klom 1,7 procent en internet- en gamebedrijf Tencent won 2,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde mede daardoor 1,7 procent in de plus en de hoofdindex in Shanghai won 1,3 procent.

In Tokio eindigde de Nikkei 1,2 procent hoger. De Japanse bank Mizuho Financial Group klom bijna 2 procent. Mazda zakte daarentegen 1,6 procent. De autofabrikant kondigde aan Masahiro Moro te willen benoemen tot nieuwe topman. Hij zal de huidige topman Akira Marumoto vervangen, die zal aftreden als de aandeelhouders de benoeming van Moro in juni goedkeuren.

Ook de chipbedrijven stonden in de belangstelling. Japan heeft de exportbeperkingen voor belangrijke materialen voor de productie van chips naar Zuid-Korea opgeheven. De beperkingen werden in 2019 opgelegd vanwege een geschil over compensatie voor Koreaanse arbeiders die tijdens de Japanse heerschappij van 1910 tot 1945 gedwongen werden om in Japanse mijnen en fabrieken te werken.

De Japanse chiptester Advantest steeg dik 3 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron won 2,7 procent. Ook de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung en SK Hynix lieten stevige winsten zien van 2 procent en 6 procent. De Kospi in Seoul ging daardoor 0,7 procent vooruit. De Australische All Ordinaries bleef wat achter met een plus van 0,4 procent.