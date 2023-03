Biden wil zwaardere straffen voor topbestuurders falende banken

De Amerikaanse president Joe Biden wil dat topbestuurders bij falende banken veel harder gestraft kunnen worden. Hij dringt er bij het Congres op aan om in te stemmen met strengere maatregelen, na het omvallen van meerdere regionale banken in de Verenigde Staten, zoals de Silicon Valley Bank. Daardoor is grote onrust op de aandelenbeurzen ontstaan.

“Ik ben vastbesloten om degenen die verantwoordelijk zijn voor deze chaos verantwoording te laten afleggen. Niemand staat boven de wet en het vergroten van aansprakelijkheid is een belangrijke manier om wanbeleid af te schrikken in de toekomst”, aldus Biden. “Het Congres moet handelen om zwaardere straffen op te leggen voor hoge bestuurders wier mismanagement heeft bijgedragen aan het omvallen van hun instellingen.”

Biden vindt dat de wet momenteel te beperkt is in het verantwoordelijk houden van topbestuurders van banken. “Als banken falen door mismanagement en het nemen van excessieve risico’s moet het makkelijker worden voor autoriteiten om compensatie af te dwingen bij bestuurders, om boetes op te leggen en bestuurders voorgoed te verbieden om in de financiĆ«le sector te werken”, aldus de president.