Cabinepersoneel easyJet in Portugal wil begin april staken

Cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij easyJet in Portugal is van plan begin april voor drie dagen het werk neer te leggen om de eisen voor hoger loon kracht bij te zetten. Dat zei de Portugese luchtvaartvakbond SNPVAC. De staking in het Zuid-Europese vakantieland zou plaats moeten vinden van 1 tot en met 3 april.

De Britse maatschappij heeft een vloot van negentien toestellen die Portugal als thuisbasis hebben en meer dan achthonderd lokale werknemers. Volgens de bond zijn de lonen van cabinepersoneel te laag en moeten medewerkers worden gecompenseerd voor de hoge inflatie. “Vanwege het economische klimaat hebben easyJet-werknemers in de afgelopen drie jaar koopkrachtverlies geleden. Door de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud worden werknemers verstikt en komt het welbevinden van hun families in gevaar”, aldus SNPVAC in een verklaring.

De bond stelt verder dat de activiteiten van easyJet in Portugal tot de meest winstgevende van het bedrijf behoren en dat werknemers van de vliegmaatschappij in andere landen flinke loonsverhogingen hebben gehad. Wat de looneisen van SNPVAC precies zijn werd niet gemeld.