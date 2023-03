Chipbedrijven ASMI en ASML sterkste stijgers op positief Damrak

De chipbedrijven ASMI en ASML behoorden vrijdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs, die verder wist te herstellen na de onrust in de bankensector. Een steunactie van verschillende grote Amerikaanse banken voor de wankele regionale bank First Republic Bank zorgde daarbij voor opluchting. De bank heeft nu voldoende geld beschikbaar om op korte termijn aan alle geldverzoeken van klanten te voldoen.

Donderdag zorgde de steun van de Zwitserse centrale bank aan het door schandalen geplaagde financiële concern Credit Suisse al voor optimisme. Ook kauwden beleggers nog na op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), die de rente donderdag opnieuw met een half procentpunt verhoogde. De ECB verklaarde daarbij dat de Europese banken minder kwetsbaar zijn dan Amerikaanse banken zoals Silicon Valley Bank, die vorige week omviel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent in de plus op 733,72 punten. Een dag eerder won de hoofdindex al 1,5 procent. De MidKap klom 0,7 procent tot 952,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

ASMI dikte ruim 4 procent aan en ASML won 2,9 procent. Ook olie- en gasconcern Shell en staalfabrikant ArcelorMittal deden goede zaken en werden tot 2,7 procent hoger gezet. De verzekeraars Aegon en NN Group lieten kleine plussen zien. ING daalde 0,2 procent, na het eerdere koersherstel. Bierbrouwer Heineken was de grootste daler in de AEX met een min van ruim 1 procent.

In de MidKap won ABN AMRO 1,5 procent. PostNL was de sterkste stijger met een winst van dik 5 procent. Het postbedrijf profiteerde van het goed ontvangen kwartaalbericht van de Amerikaanse pakketbezorger FedEx, die zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogde. Tankopslagbedrijf Vopak volgde met een plus van 4,6 procent.

Sif verloor 0,3 procent. De fabrikant van funderingen voor windmolens zag het bedrijfsresultaat afgelopen jaar stijgen. De nettowinst nam wel af. Het orderboek, ofwel het werk dat nog op de plank ligt, nam met ruim 50 procent toe.

Credit Suisse zakte 4,5 procent in Zürich, na het stevige koersherstel een dag eerder. Boze beleggers in de VS hebben de bank aangeklaagd vanwege het forse verlies aan beurswaarde van de Zwitserse bank. Ze beweren dat de bank de eigen bedrijfsvoering te rooskleurig heeft weergegeven in het jaarverslag over 2021.

De euro was 1,0631 dollar waard, tegen 1,0622 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 1,7 procent in prijs tot 69,35 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer op 75,74 dollar per vat.