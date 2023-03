Coronasteun per sector kan juridisch en uitvoeringstechnisch niet

Het kabinet hielp de afgelopen jaren bedrijven die getroffen werden door de lockdowns tegen het coronavirus met brede steunregelingen. Het zou dat graag gerichter willen doen als dergelijke maatregelen in de toekomst nog eens nodig zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat steun voor specifieke sectoren “juridisch en uitvoeringstechnisch niet haalbaar” is.

Tijdens de coronapandemie klonk al de roep om steunregelingen beter toe te spitsen op bedrijven die echt last hadden van de beperkende maatregelen. De regelingen die inderhaast werden opgetuigd, zaten een gezonde ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in de weg, omdat ook bedrijven die door andere oorzaken in zwaar weer zaten ermee op de been werden gehouden.

Daar komt nog bij dat de vergoedingen voor de loonkosten en andere vaste lasten van bedrijven de staatskas tientallen miljarden euro’s hebben gekost. Die uitgaven zijn volgens het kabinet op de langere termijn niet vol te houden. Om deze redenen had het kabinet onderzoekers aan het werk gezet om de mogelijkheden voor gerichte steun in kaart te brengen.

De onderzoekers hebben ook gekeken of een soort verzekering of garantiefonds kan helpen de kosten voor de overheid beperkt te houden. Maar ook zo’n regeling blijkt onhaalbaar, omdat risico’s die samenhangen met een pandemie moeilijk te verzekeren zijn. Het kabinet heeft daarom besloten dit idee niet verder uit te laten werken.

Het coronavirus is in Nederland inmiddels in de zogeheten endemische fase beland, wat inhoudt dat het virus bij het dagelijks leven hoort en niet meer als een ernstige bedreiging wordt gezien. De laatste preventieve maatregelen zijn dan ook onlangs vervallen. Maar het is niet helemaal uit te sluiten dat opnieuw moet worden ingegrepen als ergens een variant opduikt met een ernstiger ziekteverloop.