Credit Suisse aangeklaagd door boze beleggers in de VS

Boze beleggers in de Verenigde Staten hebben Credit Suisse aangeklaagd na het forse verlies aan beurswaarde van de Zwitserse bank. Ze beweren dat het financiële concern de eigen bedrijfsvoering te rooskleurig voorstelde in het jaarverslag over 2021. Daarin maakte Credit Suisse geen melding van tekortkomingen in interne controles, die later wel aan het licht zijn gekomen.

Aandelen van Credit Suisse verloren op 9 februari bijna 16 procent nadat de resultaten over het vierde kwartaal bekend werden. Daarin leed de bank ruim 2 miljard verlies, onder andere door de vele kosten die het bedrijf moest maken in de nasleep van een aantal schandalen. Begin maart zakte de koers van Credit Suisse verder weg na het nieuws dat het jaarverslag over 2022 vertraging had opgelopen wegens “aanzienlijke zwakheden in de interne controle van de financiële rapportage.”

Het advocatenkantoor dat beleggers bijstaat in de rechtszaak was ook betrokken bij de eerste aanklacht tegen Silicon Valley Bank, die vorige week failliet ging en werd overgenomen door Amerikaanse overheidsdiensten. Naast Credit Suisse is ook voorzitter Axel Lehmann een beklaagde. Beleggers nemen hem kwalijk dat hij in de media verklaarde dat de uitstroom van tegoeden “min of meer zijn gestopt”, terwijl de bank eigenlijk nog veel geld en klanten zag wegstromen.

Zorgen over klanten die hun geld weghalen bij Credit Suisse zorgden deze week voor een ongekend harde klap voor de bank op de beurzen. Nadat de centrale bank van Zwitserland zijn steun had toegezegd voor de op een na grootste bank van het land, herstelde de koers weer gedeeltelijk.

De nervositeit rond de bankensector is de afgelopen week sterk toegenomen na het faillissement van twee middelgrote banken in de Verenigde Staten, Silicon Valley Bank en Signature Bank.