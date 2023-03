Gerard Sanderink geschorst als topman bij Oranjewoud en Strukton

Gerard Sanderink is per direct geschorst als topman van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud. De raad van commissarissen neemt nu de leiding over “in het belang van de ondernemingen, medewerkers en andere stakeholders van de ondernemingen”. Sanderink kan geen beslissingen meer nemen namens de genoemde ondernemingen, aldus een verklaring.

“De raad van commissarissen komt tot dit besluit na een periode van incidenten rond de heer Sanderink”, aldus het persbericht. “De raad van commissarissen zal leunen op het vakmanschap, de kennis en de voortdurende inzet van het management en de medewerkers van de bedrijven.”

Sanderink komt al langer in het nieuws door priv├ęconflicten die in het openbaar worden uitgevochten. Eerder moest hij daardoor al vertrekken als hoogste bestuurder van het door hem opgerichte IT-bedrijf Centric, zo besloot de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam in november vorig jaar. De 74-jarige Sanderink zou niet meer in staat zijn rationele beslissingen te nemen over het 2500 werknemers tellende bedrijf met belangrijke klanten als De Nederlandsche Bank en ASML.

Zo had hij ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij een relatie was aangegaan met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een juridische vete uit met Van Egten. Sanderink beschuldigde Van Egten onder andere via websites van zijn bedrijven van fraude. Zij klaagde hem daarop aan wegens smaad. De rechter veroordeelde Sanderink daarop tot het betalen van forse dwangsommen omdat hij doorging met de beschuldigingen.

Donderdag meldde De Telegraaf nog dat Sanderink een zittingszaal van de rechtbank van Almelo was binnengestormd en er vrijwel direct weer werd uitgezet. Hij kwam volgens de krant halverwege de dag schreeuwend en tierend binnen en sloeg dreigende taal uit naar een van de rechters. “U weet ik te vinden”, zei hij, hem aanwijzend, aldus De Telegraaf.