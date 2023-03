ING: kopers eerste huis historisch veel kwijt aan hypotheek

Starters op de woningmarkt waren nog nooit zo’n groot deel van hun inkomen kwijt aan een hypotheek als nu. Tot die conclusie komen onderzoekers van ING. De hypotheekrentes zijn afgelopen jaar razendsnel gestegen en de inkomens konden dat tempo niet bijbenen. Mensen die al eerder een huis hadden gekocht en doorstromen op de woningmarkt zijn vaak beter af, meldt de bank.

ING raamt dat mensen die eind 2022 hun eerste huis kochten met een hypotheek in doorsnee 32,9 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt waren aan hypotheeklasten. Dat was een jaar eerder nog 27 procent, wat ook al boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar lag.

Volgens ramingen van ING-onderzoekers scheelt het gemiddeld 300 euro in de maandlasten of starters een hypotheek afsloten aan het einde van 2021 of 2022. In die tussenliggende periode verhoogden centrale banken hun rentes om de inflatie weer omlaag te krijgen, terwijl in de voorgaande jaren de rentes juist ongekend laag waren.

Huizenbezitters die een nieuw huis kopen zijn beter af, doordat ze vaak gebruik kunnen maken van een regeling waarbij ze de rente van hun oude hypotheek kunnen meenemen als ze doorstromen. Als hun hypotheek minder dan tien jaar geleden is afgesloten, is de kans groot dat hun rentes lager liggen dan nu.

Koopwoningen worden voor starters wel weer wat betaalbaarder in de loop van dit jaar, verwacht ING. Dat komt aan de ene kant doordat de huizenprijzen dalen. Daarnaast hebben Nederlanders in de loop van het jaar gemiddeld weer wat meer te besteden nadat hun lonen zijn gestegen.