Ontslagronde chemiebedrijf Dow kost 127 banen in Nederland

De grote ontslagronde bij chemiebedrijf Dow kost in Nederland 127 banen. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving in de krant PZC. Het merendeel van die banen, zo’n honderd, verdwijnt in de vestiging in Terneuzen. Dow heeft ook nog locaties in Dordrecht en Delfzijl.

Het Amerikaanse bedrijf maakte eind januari bekend wereldwijd 2000 banen te schrappen. Voor Nederland kwam de teller uit op 169 banen, maar omdat een aantal vacatures al niet vervuld was verliezen minder medewerkers hun baan. De ontslagen vallen volgens de zegsman door de hele organisatie en niet alleen in de fabrieken of op kantoor. De ontslagronde moet dit jaar worden afgerond.

In totaal werken er zo’n 3800 mensen bij Dow in Nederland. Dat betreft werknemers met een vast contract en uitzendkrachten. Van die 3800 medewerkers zijn er zo’n 3700 werkzaam in Terneuzen. In die Zeeuwse plaats staat de op een na grootste productielocatie van Dow wereldwijd.