Reuters: crisisoverleg bij Credit Suisse dit weekend

Topbestuurders van het geplaagde Credit Suisse hebben dit weekend overleg over de crisis bij de tweede bank van Zwitserland en praten over manieren om uit de malaise te komen. Dat meldden bronnen bij Credit Suisse aan persbureau Reuters. Op de beurs is er grote onrust ontstaan rond Credit Suisse na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten. De Zwitserse centrale bank heeft al miljarden aan steun toegezegd aan de bank.

Maar de onrust laaide vrijdag weer op want het aandeel van de 167 jaar oude bank ging hard omlaag op de beurs in Zürich. Reuters meldde dat minstens vier grote banken waaronder het Franse Société Générale en Deutsche Bank hun handelstransacties met Credit Suisse hebben beperkt.

Volgens de ingewijden zullen teams van financieel directeur Dixit Joshi van Credit Suisse dit weekend verschillende toekomstscenario’s uitwerken. Daarbij zou het kunnen gaan om de verkoop van bedrijfsonderdelen en het stopzetten van bepaalde activiteiten, maar ook een volledige verkoop van de bank aan een rivaal.

Topman Ulrich Körner van Credit Suisse riep eerder deze week het personeel nog op het hoofd koel te houden.