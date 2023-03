Vakbonden dreigen met meerdere stakingen bij ING

ING kan volgens de vakbonden komende tijd meerdere werkonderbrekingen en stakingen verwachten. Ze hebben een actiekalender opgetuigd om hun eis voor extra loonsverhoging voor het personeel kracht bij te zetten.

Eerder deze week was al de eerste werkonderbreking in jaren bij ING. Volgens de bonden deden duizenden medewerkers aan de actie mee. Zij volgden in de twee uur dat ze het werk neerlegden een workshop ‘staken voor beginners’.

De actie was ook te merken voor klanten, zij het in beperkte mate. Enkele klanten met vragen over hun hypotheek hebben volgens ING iets langer moeten wachten en dertien kantoren van de bank waren dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur gesloten.

Komende week volgen er volgens de agenda die FNV, CNV en De Unie hebben opgesteld nog twee digitale vakbondsbijeenkomsten. Die zullen een uur duren en daarin worden medewerkers bijgepraat over het laatste cao-bod van de bank, dat volgens de bonden niet voldoende is in verband met de hoge inflatie.

Vervolgens zou er op 30 maart en mogelijk al iets eerder “echt gestaakt” gaan worden. Daarover wil FNV-bestuurder Duygu Akçay nog weinig informatie loslaten, want ze wil voorkomen dat ING van tevoren weet wat de bonden precies van plan zijn.

Als ING dan nog niet aan de eisen van de bonden gehoor heeft gegeven, zouden op 11 april en 24 april opnieuw stakingen plaatsvinden. De actie op 24 april zou gelijktijdig zijn met de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het financiële concern.

ING zegt in een reactie teleurgesteld te zijn over de opstelling van de bonden. “Wij hebben afgelopen dinsdag een veelomvattend en stevig cao-bod gepresenteerd, waarmee we ING-medewerkers goed belonen en ook perspectief bieden. Tot onze grote teleurstelling willen de bonden hier niet over spreken, met aangekondigde werkonderbrekingen tot gevolg.”

Een woordvoerder van de bank benadrukt dat het concern de mogelijke overlast hiervan voor klanten tot een minimum probeert te beperken. “ING wil nog steeds een cao afsluiten voor twee jaar en doet er alles aan om dit te laten slagen.”

In de bankensector wordt normaal amper gestaakt. Volgens de bonden is het voor het eerst sinds de jaren tachtig dat bankmedewerkers in Nederland het werk neerleggen. In de jaren negentig is er ook nog wel eens een demonstratieve werkonderbreking gehouden bij de Postbank, een onderdeel van ING dat inmiddels volledig is opgegaan in het ING-merk.