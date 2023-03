Bronnen: UBS wil garanties van Zwitserland voor deal Credit Suisse

De Zwitserse bank UBS wil dat de overheid van Zwitserland garanties biedt tegen bepaalde risico’s, mocht UBS het geplaagde Credit Suisse overnemen. Dat melden ingewijden aan persbureaus Reuters en Bloomberg. Het zou gaan om het afdekken van juridische kosten of mogelijke verliezen.

De bronnen gaven aan dat UBS onder druk staat van de Zwitserse autoriteiten om de overname rond te krijgen. Daarmee zouden alle Zwitserse activiteiten van Credit Suisse worden afgesplitst. De banken weigerden commentaar te geven. Ook de financiële toezichthouder Finma wilde niet reageren.

Op de aandelenbeurzen is er grote onrust ontstaan rond Credit Suisse na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten. De Zwitserse centrale bank heeft al miljarden aan steun toegezegd aan Credit Suisse.

UBS voert dit weekend gesprekken met Credit Suisse over een volledige of gedeeltelijke overname. Dat meldde de Britse zakenkrant Financial Times vrijdag op basis van bronnen met kennis van de gesprekken. Volgens de krant willen de Zwitserse autoriteiten dat door een fusie het vertrouwen in de bankensector van Zwitserland wordt hersteld.