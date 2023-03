Financial Times: BlackRock denkt aan overname Credit Suisse

De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock, een van de grootste aandeelhouders van Credit Suisse, denkt na over een bod op de geplaagde Zwitserse bank. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden, die aangeven dat BlackRock daarmee een overname door de Zwitserse bank UBS wil voorkomen. Eerder meldde dezelfde krant al dat UBS gesprekken voert met Credit Suisse over een volledige of gedeeltelijke overname.

BlackRock zou volgens de bronnen een aantal opties evalueren, waarin wordt samengewerkt met andere investeerders. Daaruit zou ook een bod kunnen komen op enkele delen van het bedrijf. BlackRock heeft zijn voornemen inmiddels kenbaar gemaakt aan Credit Suisse, maar de bank weigerde commentaar te geven, meldt Financial Times.

BlackRock ontkent dat er wordt gewerkt aan een overnamebod. “BlackRock neemt niet deel aan plannen om Credit Suisse geheel of gedeeltelijk over te nemen en heeft daar ook geen belangstelling voor”, verklaarde een woordvoerder aan persbureau Bloomberg.

Op de aandelenbeurzen is er grote onrust ontstaan rond Credit Suisse na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten. De Zwitserse centrale bank heeft al miljarden aan steun toegezegd aan Credit Suisse.

Financial Times meldde vrijdag op basis van ingewijden dat UBS interesse had in een volledige of gedeeltelijke overname van Credit Suisse. Volgens de krant willen de Zwitserse autoriteiten dat door een fusie het vertrouwen in de bankensector van het Alpenland wordt hersteld.

Er zou dit weekend onder leiding van de Zwitserse centrale bank en de financiƫle toezichthouder Finma nog meer overleg zijn. Het is volgens de Financial Times niet zeker dat er een deal wordt gesloten tussen Credit Suisse en UBS, dat wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers. UBS is de grootste bank van Zwitserland.