IMF wijzigt regels, weg vrij voor nieuwe miljardensteun Oekraïne

Landen die te maken krijgen met grote economische onzekerheden buiten de macht van overheden om, kunnen voortaan een lening krijgen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het bestuur van het IMF heeft daarvoor een aantal regelwijzigingen goedgekeurd. Daarmee lijkt ook de weg vrij voor nieuwe steun aan Oekraïne.

De wijzigingen in het IMF-beleid zijn van toepassing op landen die te maken krijgen met “exogene schokken die de autoriteiten van het land en het bereik van hun economisch beleid te boven gaan”, meldt de financiële instelling. Tot nu toe kon het IMF nog geen leningen verstrekken aan landen die met grote onzekerheden werden geconfronteerd, zoals oorlogen of langdurende natuurrampen.

Met de regelwijziging komt ook een financieringspakket voor Oekraïne in zicht. Dat land wil vanwege de oorlog met Rusland een lening van ongeveer 15 miljard dollar. In de verklaring van het IMF werd Oekraïne echter niet specifiek genoemd. Wel voerde het fonds de afgelopen tijd gesprekken met Oekraïne over financiering.

Het IMF meldde woensdag al dat er tijdens die gesprekken “zeer goede vooruitgang” was geboekt. Een ingewijde laat aan persbureau Reuters weten dat het IMF en de Oekraïense autoriteiten mogelijk volgende week dinsdag al een akkoord bereiken over nieuwe financiering.