FT: UBS wil Credit Suisse overnemen voor maximaal 1 miljard dollar

De Zwitserse bank UBS heeft aangeboden om het noodlijdende Credit Suisse voor een bedrag van maximaal 1 miljard dollar (ruim 930 miljoen euro) over te nemen. De Zwitserse regering zou daarnaast van plan zijn om enkele wetten te wijzigen, zodat een instemming van aandeelhouders omzeild kan worden. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

De deal zou uiterlijk op zondagavond rond moeten zijn, meldt de krant. Onder Zwitserse regelgeving moet UBS normaal gesproken zijn aandeelhouders zes weken de tijd geven om zich over de overname te buigen. Met de noodmaatregelen wordt die consultatieperiode overgeslagen.

Credit Suisse eindigde vrijdag met een marktwaarde van 7,4 miljard Zwitserse frank, ongeveer 8 miljard dollar. Het bod van UBS is dus een fractie daarvan. Credit Suisse is dan ook van oordeel dat het bod veel te laag is, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Daarmee zouden bovendien aandeelhouders en werknemers die nog recht hebben op uitbetaling van de aandelen worden benadeeld, aldus de bronnen.

UBS voert dit weekend gesprekken met Credit Suisse over een volledige of gedeeltelijke overname. Met die fusie willen de Zwitserse autoriteiten dat het vertrouwen in de bankensector van Zwitserland wordt hersteld.

De Zwitserse vakbond voor bankmedewerkers heeft zondag opgeroepen een taskforce in het leven te roepen. Die moet ervoor zorgen dat het banenverlies bij Credit Suisse, als een mogelijk gevolg van een overname, beperkt blijft. Volgens de bond werken er ongeveer 17.000 mensen voor de bank.

Op de aandelenbeurzen is afgelopen week grote onrust ontstaan rond Credit Suisse na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten. De Zwitserse centrale bank heeft al miljarden aan steun toegezegd aan Credit Suisse.