Toezichthouder: gastekort Duitsland volgend jaar niet uitgesloten

Het is niet uitgesloten dat Duitsland volgende winter kampt met een gastekort. Dat meldt de voorzitter van BNetzA, Klaus Müller, in de Duitse krant Rheinische Post. BNetzA is de federale toezichthouder voor energie, gas, telecom, post en spoorwegen.

Vooralsnog is Duitsland goed de winter doorgekomen. Maar Müller waarschuwt voor een mogelijk strenge winter in 2023 en 2024. Daardoor zullen huishoudens en bedrijven minder op energie kunnen besparen, vertelt Müller tegen de krant. Hij zou “blij” zijn als Duitsland op 1 mei nog beschikt over ruim de helft van zijn gasvoorraad. De voorraad is nu nog voor ongeveer 64 procent gevuld.

Voor dit jaar zijn de temperaturen relatief hoog in Noordwest-Europa. Daardoor hebben Europese landen nog weinig beroep hoeven doen op de gasvoorraden. Het stookseizoen loopt bovendien ten einde.