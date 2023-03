Overheid VS verlengt biedingstermijn voor omgevallen SVB

De Amerikaanse overheid verlengt de periode voor biedingen op de juridische opvolger van de omgevallen Silicon Valley Bank (SVB), die Silicon Valley Bridge Bank wordt genoemd. Volgens de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) is er veel interesse van meerdere partijen in een overname of een aankoop van banktegoeden en bezittingen bij de Californische bank. Er is meer tijd nodig om alle opties te bekijken om zo de beste uitkomst te krijgen, aldus de FDIC.

De deadline wordt nu opgeschoven naar woensdagnacht (Nederlandse tijd). Die stond oorspronkelijk op zondag. De FDIC zou eigenlijk gezocht hebben naar één koper voor alle activiteiten, maar staat nu open voor aparte verkopen van Silicon Valley Bridge Bank, dochteronderdeel Silicon Valley Private Bank en portefeuilles van tegoeden, leningen en andere bezittingen. De deadline voor biedingen op Silicon Valley Private Bank staat nu op vrijdagnacht.

SVB viel op 10 maart om vanwege een bankrun door klanten. De Amerikaanse overheid greep vervolgens in om de tegoeden op bankrekeningen te garanderen. De juridische opvolger Silicon Valley Bridge Bank werd op 13 maart gecreëerd.