Beurzen New York boeken winst na opluchting over bankensector

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met aanzienlijke winsten gesloten, waarbij vooral kleinere banken herstel toonden na eerdere zorgen over hun financiële stabiliteit. Zo schoot het aandeel First Republic 30 procent omhoog nadat de zorgen van beleggers iets naar de achtergrond waren verdwenen.

Na het faillissement van twee middelgrote banken in de Verenigde Staten verloor First Republic nog fors aan waarde. Onder leiding van topman Jamie Dimon van de grote bank JPMorgan Chase wordt naar verluidt gewerkt aan een nieuw steunplan voor de bank uit Californië. Als het verhogen van het eigen kapitaal niet slaagt, overweegt de bank volgens bronnen van persbureau Reuters onderdelen te verkopen.

Tegelijkertijd zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen dat de regering klaarstaat meer noodmaatregelen te nemen om klanttegoeden te garanderen. In Europa kregen beleggers ook meer vertrouwen in de bankensector na de redding van Credit Suisse via een overname door de eveneens Zwitserse bank UBS.

Ook andere Amerikaanse regionale banken als PacWest Bancorp en Western Alliance Bancorp toonden verder herstel en klommen tot haast 19 procent. De grote banken JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo kregen er tot 3 procent bij.

De Dow-Jonesindex steeg 1 procent tot 32.560,60 punten. De bredere S&P 500 won 1,3 procent tot 4002,87 punten en techbeurs Nasdaq won 1,6 procent tot 11.860,11 punten.

Beleggers kijken nu vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en zal op woensdag de uitkomsten daarvan bekendmaken. Beleggers hopen dat de centrale bank de rente wat minder agressief zal verhogen om de kalmte in de financiële sector te bewaren.

Tesla stond ook in de belangstelling. De fabrikant van elektrische auto’s won bijna 8 procent nadat ratingbureau Moody’s positiever was geworden over de financiële gezondheid van het bedrijf.

Meta Platforms steeg ruim 2 procent. Analisten van Morgan Stanley verhoogden het beleggingsadvies voor het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram en verwachten dat het aandeel met meer dan 25 procent kan stijgen.

De euro was 1,0766 dollar waard, tegen 1,0695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 2,5 procent in prijs tot 69,33 dollar. Brentolie kostte 2,1 procent meer op 75,30 dollar per vat.