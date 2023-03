Franse overheid grijpt in bij olieblokkades

Frankrijk heeft stappen genomen tegen een aantal blokkades van olie-infrastructuur. Bij een oliedepot in het Zuid-Franse Fos-sur-Mer heeft de overheid een aantal personeelsleden gedwongen om het depot draaiende te houden. Een Franse wet voorziet in die mogelijkheid bij kritische infrastructuur.

In het departement Bouches-du-Rhône rond Marseille, waar ook het oliedepot in Fos-sur-Mer ligt, had maandag zowat de helft van de tankstations een tekort aan benzine of diesel. Een derde had helemaal geen brandstoffen te verkopen. In het gebied mochten automobilisten niet meer dan 30 liter brandstof kopen.

Ook bij een raffinaderij van TotalEnergies in Donges aan de westkust grepen de autoriteiten in. Daar heeft de politie een blokkade doorbroken om het mogelijk te maken dat een lading olie werd gelost, meldt vakbond CGT. De politie-actie vond in de vroege ochtenduren plaats.

Vakbonden hadden de blokkades ingesteld uit protest tegen de pensioenplannen van de regering in Parijs. Die plannen werden maandag onherroepelijk. De regering drukte ze door zonder behandeling in het parlement en overleefde vervolgens net aan twee moties van wantrouwen. De protesten houden evenwel aan. Later deze week staan er onder meer acties op luchthavens gepland.