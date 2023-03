IMF en Oekraïne akkoord over ruim 15 miljard aan noodfinanciering

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een voorlopig akkoord bereikt met Oekraïne over noodkredieten van omgerekend 15,6 miljard dollar voor een periode van vier jaar. Het Oost-Europese land vecht een oorlog uit met Rusland, dat ruim een jaar geleden Oekraïne binnenviel. Dat heeft grote schade aan de economie veroorzaakt en daarom is Oekraïne hard op zoek naar financiële hulp. Het uitvoerend bestuur van het IMF moet de overeenkomst nog goedkeuren.

Eerder dit jaar meldde de speciale IMF-gezant voor Oekraïne, Gavin Gray, al dat het land vorderingen heeft gemaakt met hervormingen die de organisatie nodig vond. Zo is Oekraïne bezig met het verbeteren van het openbaar bestuur, de strijd tegen corruptie en het versterken van de rechtsstaat

“Naast de verschrikkelijke humanitaire offers, heeft de Russische invasie van Oekraïne een verwoestend effect op de economie”, verklaart Gray nu bij de bekendmaking van de overeenkomst. Zo kromp de Oekraïense economie in 2022 met 30 procent en leven meer mensen in armoede sinds het Russische leger het land binnenviel. Voor de Oekraïense regering is het ondertussen steeds moeilijker om aan genoeg geld te komen voor de enorme uitgaven aan de strijd tegen de Russen, waardoor het begrotingstekort hard oploopt.

De miljardensteun moet helpen bij het stabiliseren van de overheidsfinanciën, de wederopbouw en het economisch herstel. Op de lange termijn moet het geld ook helpen bij de toetreding tot de Europese Unie. Het IMF verwacht verder dat bondgenoten van Oekraïne met extra financiële hulp komen dankzij het nieuw pakket.

Om Oekraïne zo’n groot noodpakket te kunnen bieden, moest het IMF wel de eigen regels aanpassen. Voorheen was het niet mogelijk om landen te hulp te schieten die met buitengewoon veel onzekerheden kampten, zoals een oorlog met een buurland. Maar eerder deze maand paste de organisatie die regels zodanig aan dat noodkredieten wel mogelijk zijn aan landen die buiten hun eigen schuld om te maken hebben met grote risico’s.