Koerssprong Ordina op Damrak na overnamebod, banken stijgen

Ordina behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. De ICT-dienstverlener heeft overeenstemming bereikt met zijn Franse branchegenoot Sopra Steria over een overname en werd 22 procent hoger gezet. Het bod waardeert Ordina op zo’n 518 miljoen euro. De partijen verwachten de deal in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden. Na de overname zal Ordina van de Amsterdamse beurs verdwijnen.

De algehele stemming op Europese markten was eveneens positief. Vooral de banken toonden verder herstel na de reddingsactie van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse, die zondag werd overgenomen door concurrent UBS.

Nu de rust in de bankensector enigszins is teruggekeerd gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Beleggers zijn benieuwd of de recente onrust bij de banken nog van invloed zal zijn op het rentebesluit van de Fed. Daarbij wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de rente minder sterk zal verhogen om de kalmte in de financiële sector te bewaren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent hoger op 736,75 punten. De MidKap klom 1 procent tot 945,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,2 procent.

ING was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,6 procent. Betaalbedrijf Adyen volgde met een plus van 2,4 procent. De verzekeraars Aegon, ASR en NN Group wonnen tot 2 procent en ABN AMRO steeg 0,7 procent. Telecomconcern KPN stond als enige een fractie lager.

Techinvesteerder Prosus (plus 1 procent) profiteerde van een koerswinst van Tencent, waarin het een groot belang heeft. Het Chinese internet- en gamebedrijf won 3 procent in Hongkong nadat de Chinese autoriteiten opnieuw goedkeuring hebben gegeven aan een aantal nieuwe videogames. Het strenge beleid dat Beijing voert om gameverslaving bij jongeren te voorkomen lijkt daarmee wat te versoepelen.

In de MidKap stond verlichtingsbedrijf Signify bovenaan met een winst van dik 2 procent. Flitshandelaar Flow Traders was de grootste daler met een verlies van 1,8 procent. UBS klom bijna 3 procent in Zürich. De kredietbeoordelaars Moody’s en S&P hebben de vooruitzichten voor de Zwitserse bank verlaagd na de overname van Credit Suisse.

De euro was 1,0728 dollar waard, tegen 1,0695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 66,77 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 72,92 dollar per vat.