Onderzoek: inflatie jaagt onlinebestedingen flink aan

Nederlanders hebben vorig jaar flink meer online uitgegeven dan een jaar eerder, maar ze kregen er minder producten en diensten voor terug. Volgens onderzoek in opdracht van webwinkelorganisatie Thuiswinkel.org liet de inflatie zich daarmee duidelijk voelen.

Alles bij elkaar werd er 33,3 miljard euro online uitgegeven. Dat is 9 procent meer dan in 2021. Tegelijkertijd ging het aantal aankopen juist met 5 procent omlaag naar 347 miljoen. Dit betekent dat consumenten per aankoop zo’n 15 procent meer geld kwijt waren.

Volgens Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org, worden de cijfers ook verklaard doordat er vorig jaar nauwelijks meer coronarestricties waren. Daardoor hebben consumenten meer gekocht aan diensten. “De stijging in de dienstensector wordt met name veroorzaakt door de vele aankopen van tickets voor attracties en evenementen en reis-gerelateerde aankopen”, zegt Ten Ham. “Ook verzekeringen hebben we in 2022 vaker online aangeschaft dan in 2021, en tegen een hogere prijs.”

Tegelijk met het wegvallen van de lockdowns trokken consumenten ook weer wat meer naar fysieke winkels, en dat ging ten koste van online. Waar Nederlanders in 2021 nog 13 procent van al hun aankopen online deden, is dat vorig jaar gezakt naar 12 procent. Dan gaat het wel om het aantal aankopen. Het aandeel online in de totale bestedingen groeide nog wel.