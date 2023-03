Ordina en beleidsvergadering Federal Reserve centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Ordina. De ICT-dienstverlener heeft overeenstemming bereikt met zijn Franse branchegenoot Sopra Steria over een overname. Dat bedrijf biedt 5,75 euro per aandeel Ordina, exclusief dividend. Het bod waardeert Ordina op zo’n 518 miljoen euro. De partijen verwachten de deal in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden. Na de overname zal Ordina van de Amsterdamse beurs verdwijnen.

Het bod van Sopra Steria biedt een overnamepremie van 36 procent ten opzichte van de slotkoers van Ordina op 14 maart. Een dag later schoot de aandelenkoers van Ordina namelijk al omhoog nadat het bedrijf liet weten gesprekken te voeren met een aantal niet nader genoemde partijen over een mogelijke overname. De twee grootste aandeelhouders van Ordina, die samen een belang hebben van ongeveer 26 procent, steunen de overname.

Daarnaast letten beleggers vooral op de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Nu de rust in de bankensector enigszins is teruggekeerd na de overname van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse door UBS, zijn beleggers benieuwd of de recente onrust in de sector van invloed zal zijn op het rentebesluit van de Fed. Daarbij wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de rente minder sterk zal verhogen om de kalmte in de financiƫle sector te bewaren.

In afwachting van het Fed-besluit, dat woensdag bekend wordt gemaakt, lijkt de AEX-index op Beursplein 5 licht hoger te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten veerden dinsdag op na de verliesbeurt een dag eerder. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,6 procent. In Tokio hadden beleggers een vrije dag.

Techinvesteerder Prosus zal mogelijk profiteren van een koerswinst van Tencent, waarin het een groot belang heeft. Het Chinese internet- en gamebedrijf won dik 2 procent in Hongkong nadat de Chinese autoriteiten opnieuw goedkeuring hebben gegeven aan een aantal nieuwe videogames. Het strenge beleid dat Beijing voert om gameverslaving bij jongeren te voorkomen lijkt daarmee wat te versoepelen.

De Europese beurzen wisten maandag uiteindelijk hoger te sluiten na forse openingsverliezen. De AEX klom 0,9 procent tot 729,05 punten. Op Wall Streeet eindigde de Dow-Jonesindex 1,2 procent hoger op 32.244,58 punten. De euro was 1,0705 dollar waard, tegen 1,0695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 66,87 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 73,25 dollar per vat.