Verkoop nieuwe auto’s EU weer gestegen in februari

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in februari weer gestegen, waarmee het herstel van de markt voor nieuwe auto’s verder is doorgezet. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA klom de verkoop op jaarbasis met 11,5 procent tot 802.763 nieuwe auto’s.

Begin vorig jaar stond de verkoop nog flink onder druk door onder meer de chiptekorten, waardoor de productie bij autofabrikanten werd geremd en leveringen van nieuwe auto’s vertraging opliepen. Maar die productieverstoringen zijn de afgelopen maanden sterk verminderd, waardoor de verkoop weer in de lift zit. Over de eerste twee maanden van dit jaar klom de verkoop met meer dan 11 procent tot bijna 1,6 miljoen nieuwe auto’s.

ACEA zegt dat de verkoop van elektrische en hybride auto’s vorige maand verder is toegenomen. Benzineauto’s blijven wel het meest verkochte segment.

In Nederland werden in februari 28.128 nieuwe auto’s verkocht, aldus ACEA. Dat is een stijging van bijna 24 procent vergeleken met een jaar eerder.