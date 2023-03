Zwitserland legt bonussen bij Credit Suisse aan banden na redding

De Zwitserse regering beperkt tijdelijk de uitbetaling van bepaalde bonussen aan personeel van de in problemen geraakte bank Credit Suisse. Concurrent UBS nam Credit Suisse over na tussenkomst van de overheid om ergere problemen voor de Zwitserse bankensector te voorkomen. Nu bevriest de regering bonussen die Credit Suisse zijn medewerkers al wel heeft toegezegd voor hun werkzaamheden in de jaren tot en met 2022, maar nog niet heeft uitbetaald.

De beperking is van toepassing op aandelenbonussen die werknemers pas in de toekomst kunnen verzilveren. Bonussen die al zijn toegezegd en direct uit te betalen zijn, blijven nog wel toegestaan. Met dat laatste wil de Zwitserse regering voorkomen dat werknemers geraakt worden die zelf niet verantwoordelijk zijn voor de crisis bij Credit Suisse. Ook zou het juridisch te risicovol zijn om deze bonussen met terugwerkende kracht te verbieden.

De regering haalt een nationale wet voor banken aan. Die wet bepaalt dat de overheid ingrepen kan doen bij het bonusbeleid van belangrijke banken die direct of indirect staatssteun hebben ontvangen. De federale regering heeft het ministerie van Financiën ook opdracht gegeven om nog meer maatregelen tegen het uitbetalen van bonussen bij Credit Suisse te bedenken. Bestuursleden van Credit Suisse hebben afgezien van hun bonussen voor 2022.

Maandag protesteerden nog enkele honderden demonstranten voor het hoofdkantoor van Credit Suisse in Zürich vanwege de redding van de noodlijdende bank. In Zwitserland ontstond onder andere ophef over het feit dat er bonussen worden uitbetaald terwijl de overheid garant staat voor 260 miljard Zwitserse frank (262 miljard euro) aan leningen voor de fusie met UBS.