Britse inflatie tegen verwachting economen in gestegen

De Britse inflatie is vorige maand onverwachts gestegen tot 10,4 procent, meldt het Britse statistiekbureau ONS. In januari was dat nog 10,1 procent. Economen gingen juist uit van een daling tot onder de 10 procent.

Hierdoor komt de koopkracht van de Britten verder onder druk te staan, omdat de lonen in het Verenigd Koninkrijk veel minder hard stijgen. De oplopende inflatie is ook een tegenvaller voor minister Jeremy Hunt van Financiƫn. Hij wil de inflatie dit jaar ruimschoots laten halveren, de staatsschuld terugdringen en de economie weer laten groeien. Hunt voorzag eerder deze maand dat de Britse inflatie aan het eind van dit jaar minder dan 3 procent bedraagt.

Door de torenhoge inflatie, die in het VK ook nog hoger is dan in veel andere landen, zijn veel Britten in de financiƫle problemen beland. In het land wordt dan ook al maandenlang geregeld gestaakt door allerlei beroepsgroepen die een hoger salaris willen.

De Bank of England maakt donderdag bekend of de rente opnieuw wordt verhoogd om de inflatie te beteugelen. Dat zou de elfde renteverhoging op rij zijn.