Beleggers willen dat toezichthouder AFM optreedt tegen ABN AMRO

De VEB, een belangenvereniging voor particuliere beleggers, heeft toezichthouder AFM gevraagd om handhavend op te treden tegen ABN AMRO. Volgens de belangenclub heeft de bank beleggers twee jaar geleden misleid over zijn tekortschietende antiwitwasbeleid.

ABN AMRO schikte in 2021 voor 480 miljoen euro met het Nederlandse Openbaar Ministerie omdat de bank tekort had geschoten bij het tegengaan van witwassen. Daarmee kwam een eind aan het strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in antiwitwascontroles van de bank. Later werd echter bekend dat de bank ook werd verdacht van ‘schuldwitwassen’, wat betekent dat de bank redelijkerwijs ook een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden en daar niet tegen optrad.

Volgens de VEB werd informatie over de kwestie “te laat en te summier achterin het jaarverslag openbaar gemaakt”. Toch blijkt dat weinig beleggers gedupeerd waren door de koersdaling die volgde op het nieuws. “Collectieve actie acht de VEB daarom niet opportuun. Handhaving door de AFM wel”, aldus de beleggersorganisatie.