China fel tegen gedwongen verkoop van TikTok

China zal zich met hand en tand verzetten wanneer het Chinese bedrijf ByteDance zou worden gedwongen om zijn veelgebruikte app TikTok te verkopen. Dat heeft het ministerie van Handel in Beijing gezegd, kort voor een hoorzitting van het Amerikaanse Congres met de topman van TikTok, Shou Zi Chew.

De TikTok-bestuurder zal tijdens zijn verklaring, waarvan de tekst al naar buiten is gebracht, zeggen dat ByteDance “geen agent van China of enig ander land” is, dat het nog nooit gegevens van Amerikaanse gebruikers met China heeft gedeeld en dat China daar ook nog nooit om heeft gevraagd.

Volgens Beijing zou een verkoop van TikTok neerkomen op de export van technologie. Daarvoor moet China toestemming geven, aldus het ministerie. Een gedwongen verkoop zou volgens het departement “schadelijk zijn voor het vertrouwen van beleggers uit alle landen, waaronder China, om in de Verenigde Staten te investeren”.

De Verenigde Staten is de grootste markt waar TikTok beschikbaar is. In China heeft ByteDance een andere app, Douyin genaamd, en India heeft TikTok verboden.