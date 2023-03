DNB-baas denkt niet dat we aan vooravond nieuwe bankencrisis staan

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), denkt niet dat we aan de vooravond staan van een nieuwe bankencrisis. Het omvallen van twee banken in de Verenigde Staten en de bijna omgevallen Zwitserse bank Credit Suisse had opzichzelfstaande “hele duidelijke oorzaken”, zegt Knot in Nieuwsuur.

“De oorzaken die aan deze twee incidenten ten grondslag lagen, doen zich niet voor in het bankwezen in Nederland en de eurozone. De banken die ik ken hebben niet dit soort problemen”, stelt Knot. Daarbij onderstreept hij dat er al langere tijd verschillende problemen bij Credit Suisse speelden.

“Bij bancaire problemen moet je altijd heel goed analyseren: wat is hier aan de hand en is er een kans dat datzelfde ook speelt bij de banken in mijn land. Het is duidelijk anders dan in 2008. Toen hadden we de rommelhypotheken, maar toen zaten ook de Nederlandse banken in Amerikaanse rommelhypotheken”, stelt Knot.

Hij voorziet dat de rente verder omhoog moet om de inflatie te beteugelen. “We zitten nu op 3 procent en dat is historisch gezien niet genoeg om een inflatie die op dit moment nog steeds 8 procent is te lijf te gaan. Ik ben bang dat we nog wel verder moeten gaan met renteverhogingen, de inflatie lijkt nog veel te lang veel te hoog te blijven”.