Duitse vakbonden: maandag landelijke staking in vervoer

In heel Duitsland rijden maandag mogelijk geen treinen, trams en bussen. Vliegtuigen blijven vermoedelijk aan de grond, en de binnenvaart ligt mogelijk ook stil. De grote vakbonden Verdi en EVG hebben donderdag aangekondigd dat ze dan een landelijke staking willen houden. Ook de beheerders van rijkswegen doen misschien mee aan de actie, waardoor tunnels mogelijk deels dicht moeten.

De vakbonden eisen een fors hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Ze willen meer dan 10 procent loonsverhoging, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 5 procent.

De laatste tijd zijn er al geregeld stakingen geweest van onder anderen beveiligers en grondpersoneel op Duitse luchthavens waardoor het vliegverkeer ernstig werd ontregeld. De staking van maandag kan 380.000 vliegtuigpassagiers raken, zegt de belangenvereniging voor luchthavens ADV.

De staking zal waarschijnlijk leiden tot grote problemen in het vervoer in Duitsland. Verdi onderhandelt namens ongeveer 2,5 miljoen werknemers in de publieke sector en EVG doet dat voor circa 230.000 werknemers bij onder meer Deutsche Bahn en busbedrijven.

EVG-voorzitter Martin Burkert raadt reizigers aan om al op zondag ruim op tijd naar de bestemming te gaan. Op zondagavond vallen mogelijk al de eerste verbindingen uit. “Deze stakingsdag zal grote gevolgen hebben”, voegt Verdi-voorman Frank Werneke toe.

Het is nog niet bekend of de staking ook gevolgen heeft voor Nederland. Volgens EVG doen werknemers van spoorbedrijf eurobahn mee. Die vervoerder rijdt tussen Venlo en het Duitse Hamm en tussen Hengelo en Bielefeld.