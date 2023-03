Flitsbezorger Flink rekent eind 2024 op winst in Nederland

Flitsbezorger Flink verwacht eind volgend jaar winstgevend te zijn in Nederland, een jaar later dan op de thuismarkt Duitsland. De bezorging van boodschappen binnen enkele minuten won in de coronajaren snel aan populariteit, maar was lange tijd notoir verlieslatend.

Een woordvoerder van Flink, dat in Nederland enkele duizenden medewerkers heeft, zegt dat het gemiddelde bedrag dat klanten per bestelling uitgeven de afgelopen jaren is gegroeid. Dat kan helpen om de bezorgingsdienst winstgevend te maken. Ook breidt het bedrijf minder agressief uit naar nieuwe steden, terwijl de afgelopen jaren nog wel veel werd geïnvesteerd in nieuwe vestigingen.

Begin dit jaar zei topman en oprichter Oliver Merkel tegen de Financial Times (FT) dat Flink eind 2023 winstgevend moet zijn in Duitsland, de belangrijkste markt voor het bedrijf. Vorig jaar behaalde het bedrijf als geheel een omzet van 400 miljoen euro, zei hij.

Concurrenten hadden afgelopen jaar veel last van investeerders die door stijgende rentes terughoudender werden met nieuwe kapitaalinjecties. Doordat veel flitsbezorgers voor hun snelle uitbreiding meer uitgaven dan er binnenkwam, hadden ze telkens behoefte aan nieuw kapitaal. Uiteindelijk kocht de Turkse boodschappenbezorger Getir zijn Duitse concurrent Gorillas. Volgens FT betaalde het bedrijf daarbij minder dan de helft van de 3 miljard dollar waarop Gorillas in 2021 werd gewaardeerd. Een Britse tegenhanger, Zapp, verliet vorig jaar Nederland vanwege de grote verliezen en ontsloeg alle medewerkers.

In Nederland is Flink in ruim veertig gemeenten actief, terwijl Getir actief is in vijftien steden. Flink wil niet zeggen hoe hoog de omzet is in Nederland, maar volgens het kennisplatform voor e-commerce Twinkle liepen de opbrengsten hier in 2021 op tot 53 miljoen euro.