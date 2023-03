Ruim 750 bedrijven vragen energiecompensatie aan

Tot en met donderdagochtend hebben 762 bedrijven een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming voor hoge energiekosten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Sinds dinsdag kunnen ondernemers deze zogeheten TEK-regeling aanvragen als ze minstens 7 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten.

Bedrijven in de horeca hebben de meeste aanvragen gedaan, meer dan 250 aanvragen komen van bijvoorbeeld restaurants, ijssalons en caf├ęs. Ook voetbalclubs met velden buiten, en brood- en banketbakkerijen staan in de top 5. Buitenvoetbalverenigingen hebben 41 aanvragen gedaan en brood- en banketbakkerijen deden dit 24 keer.

Ondanks het aantal aanvragen meldt de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging “teleurgesteld” te zijn over de late invoering van de regeling, omdat de piek van de hoge energieprijzen al is geweest. Ook is de koepelorganisatie niet blij met het voorschot van 35 procent van de aangevraagde tegemoetkoming. Eerder was dit de helft. Het kabinet heeft het voorschot verlaagd om te voorkomen dat ondernemers geld moeten terugbetalen als de energieprijzen verder dalen. De koepelorganisatie adviseert bakkers voorzichtig te zijn met aanvragen en TEK-geld opzij te zetten voor het geval er terugbetaald moet worden.

Tot en met 2 oktober om 17.00 uur is het mogelijk om een TEK-aanvraag te doen. Aanvragen kunnen met terugwerkende kracht tot 1 november 2022 worden ingediend en gelden tot en met het einde van dit jaar.