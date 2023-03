Traditioneel Engels ontbijt wordt steeds duurder

Britten zijn steeds meer geld kwijt aan hun ontbijt. De kosten voor een full English breakfast zijn gestegen tot boven de 35 pond, omgerekend bijna 40 euro. Dat is het hoogste niveau in zeker tien jaar tijd. Vergeleken met een jaar geleden moeten Britten 6 pond (bijna 7 euro) meer betalen voor de eerste maaltijd van de dag.

Persbureau Bloomberg heeft de prijs uitgerekend op basis van de ingrediënten in het ontbijt en maakt daar elke maand een index van om prijsontwikkelingen in beeld te brengen. Elk onderdeel van het befaamde Britse ontbijt kost meer dan in maart 2022. De prijs van melk is met 43 procent gestegen. Brood en eieren werden 33 procent duurder. Ook worstjes, spek, boter, tomaten, champignons, thee en koffie kosten meer.

De prijzen van ander eten en drinken in Groot-Brittannië gaan ook snel omhoog. Die stegen in een jaar tijd met ruim 18 procent, de snelste toename in 45 jaar tijd. De totale inflatie stond in februari op het hoogste niveau sinds 2005. Bovendien is het door de koers van het Britse pond duurder geworden om groenten te importeren vanuit het Europese vasteland. Dat leidt in Britse supermarkten soms tot lege schappen.