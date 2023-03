Banken onder druk op Wall Street na koersval Deutsche Bank

De Amerikaanse banken stonden vrijdag onder druk op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers bleven bezorgd over de stabiliteit van de financiƫle sector na de eerdere problemen bij Amerikaanse banken en de redding van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse. Hoewel de rust in de bankensector de afgelopen dagen leek te zijn teruggekeerd, laaide de onrust weer op door een koersval van Deutsche Bank en stevige verliezen in de hele Europese bankensector.

Sinds het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank ligt de hele bankensector onder het vergrootglas. Dit keer lijkt Deutsche Bank onder vuur te worden genomen. De grootste bank van Duitsland kelderde op de beurs in Frankfurt ruim 10 procent. De koersval volgde op een sterke stijging van de kosten voor het verzekeren van de schulden van Deutsche Bank tegen wanbetaling. Obligatiehouders kunnen hun leningen namelijk verzekeren via zogeheten kredietverzuimswaps (CDS) tegen het risico dat een bank zijn obligaties niet kan terugbetalen.

De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Bank of America verloren tot 2,1 procent. De kleinere regionale banken First Republic Bank, PacWest Bancorp en Western Alliance Bancorp zakten tot 4,5 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent lager op 31.897 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 3919 punten. Techbeurs Nasdaq daalde ook 0,8 procent tot 11.700 punten.

Microsoft daalde 0,8 procent. De Britse mededingingswaakhond CMA heeft zijn standpunt over de geplande overname van gamesbedrijf Activision Blizzard door Xbox-maker Microsoft wat versoepeld. De CMA denkt nu dat de overname niet tot een grote beperking van de concurrentie in de Britse markt voor computerspellen leidt. Wel doen de Britten nog onderzoek naar de impact van de overname op de markt voor games die via de cloud worden gespeeld.

Block zakte 3,5 procent. Het mobiele betalingsplatform kelderde een dag eerder bijna 15 procent. Dat kwam doordat investeringsfonds Hindenburg Research het bedrijf beschuldigde van misleiding van beleggers door het verstrekken van onder meer onjuiste gegevens over het aantal gebruikers. Block is het voormalige Square, dat mede werd opgericht door Jack Dorsey, de medeoprichter en oud-topman van Twitter. Block noemde de beschuldigingen van Hindenburg “feitelijk onjuist en misleidend”.

De oliebedrijven gingen omlaag in navolging van de flinke daling van de olieprijzen. ExxonMobil, Occidental Petroleum en Marathon Oil verloren tot 2,6 procent. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,5 procent in prijs tot 68,24 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 74,15 dollar per vat.

De euro verloor ruim 1 procent aan waarde ten opzichte van de dollar. De Europese munt was 1,0761 dollar waard, tegen 1,0889 dollar een dag eerder.