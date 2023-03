Duitse transportminister rekent op snelle oplossing autoruzie EU

De Duitse minister van Transport Volker Wissing verwacht snel tot een overeenkomst te komen met de Europese Commissie over een verbod op vervuilende auto’s. De Duitse regering keerde zich in Brussel enkele weken geleden onverwachts tegen een eerder afgesproken verbod op auto’s met verbrandingsmotoren, dat in 2035 in zou moeten gaan. Dat was aanleiding voor koortsachtig onderhandelen met Duitsland om het toch in te laten stemmen.

“Ik heb de indruk dat we er erg dicht bij zijn”, zei Wissing tegen de televisieomroep ARD over een mogelijke overeenkomst. “En we moeten het eens worden over een manier om het te implementeren.”

Duitsland blokkeerde eerder dit jaar een definitieve stemming over het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren, terwijl dit eigenlijk als pure formaliteit werd gezien. Berlijn eist de verzekering dat er ruimte blijft voor auto’s op zogenoemde e-brandstoffen. Dat zijn synthetische brandstoffen die uit elektriciteit, biomassa of koolstof worden gemaakt.

Wissing hamert daarbij op “technologieneutraliteit”, waarbij het niet uit zou moeten maken met welke technologie autofabrikanten klimaatdoelen halen. “Zo lang we geen akkoord hebben over technologieneutraliteit, kunnen we het hele pakket niet steunen. Maar het ziet er nu goed uit”, verklaarde Wissing. “We zijn op de juiste weg om een verbod op de verbrandingsmotor te voorkomen, waarbij deze technologie blijft bestaan, maar op een klimaatneutrale manier.”