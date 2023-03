Haven van Hamburg weer open na staking, maar niet voor lang

Grote schepen kunnen sinds vrijdagochtend de haven van Hamburg weer in- en uitvaren. De afgelopen dagen bleef de haven gesloten, omdat vakbond Verdi havenmedewerkers had opgeroepen te staken. Daardoor konden boten waarmee grote schepen de haven in- en uit begeleid worden niet uitvaren. De bereikbaarheid van de haven is daarentegen maar van korte duur: maandag wordt er opnieuw gestaakt.

Op die dag vinden stakingen plaats door het hele land, onder meer door medewerkers van trein-, bus en trambedrijven, vliegvelden en snelwegbeheerders. Ze eisen hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Ook de binnenvaart wordt geraakt. Volgens vakbond Verdi blijven sluizen op belangrijke vaarverbindingen mogelijk gesloten. Het is nog niet bekend om welke sluizen het gaat. Daarnaast verwacht de bond dat het beladen van schepen vertraging zal oplopen.

Hamburg heeft de derde haven van Europa, achter Rotterdam en Antwerpen.