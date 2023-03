Hoge Raad bepaalt of bezorgers Deliveroo werknemer of zzp’er zijn

Zijn maaltijdbezorgers van Deliveroo nu werknemers of zelfstandig ondernemers? Ook na het vertrek van Deliveroo uit Nederland is die vraag nog relevant, want de Hoge Raad doet vrijdag uitspraak in een slepende zaak hierover die is aangespannen door vakbond FNV. De kwestie zou Deliveroo zomaar nog veel geld kunnen kosten. Lagere rechtbanken bestempelden de maaltijdbezorgers al als werknemers, maar Deliveroo ging telkens in beroep.

De zaak gaat om het besluit van Deliveroo uit 2018 om de aflopende contracten van bezorgers niet meer te verlengen. In plaats daarvan konden ze als zelfstandig ondernemer aan de slag voor de maaltijdbezorger. FNV liet het daar niet bij zitten en spande daarop een rechtszaak aan, omdat de maaltijdbezorgers volgens de bond nog altijd voor een groot deel afhankelijk waren van Deliveroo. Tegelijkertijd daalden volgens FNV de verdiensten voor de bezorgers.

Deliveroo wees er in zijn verweer telkens op dat maaltijdbezorgers zelfstandigen waren, omdat ze vrij waren om te werken wanneer ze zelf wilden. Ook konden ze ritten weigeren of zich laten vervangen. Maar lagere rechters gingen daar eerder telkens niet in mee. Ook de advocaat-generaal, een belangrijke adviseur van de Hoge Raad, wees er vorig jaar al op dat Deliveroo het bij het verkeerde eind had. Volgens de advocaat-generaal staan zulke flexibele werktijden niet haaks op het hebben van een arbeidsovereenkomst.

Als de zaak in het nadeel uitvalt van Deliveroo zou dat nog kunnen uitmonden in een fikse nabetaling voor maaltijdbezorgers. Daarover lopen ook nog andere procedures, over de cao en het pensioen dat dan van toepassing zou zijn. Maar volgens FNV is de uitspraak van de Hoge Raad niet alleen belangrijk voor Deliveroo-mensen, er zijn volgens de bond bij andere bedrijven en in andere sectoren nog veel meer “schijnzelfstandigen” die eigenlijk werknemer zijn. Voor hen kan de uitspraak indirect ook gevolgen hebben, aldus de bond.

Deliveroo is sinds eind vorig jaar niet meer actief in Nederland. Deliveroo vond dat de positie op de Nederlandse markt niet goed genoeg was en het te veel geld kostte om verbetering in te brengen, vandaar de keuze om Nederland te verlaten. Deliveroo kampte met veel concurrentie van met name Thuisbezorgd.nl en Uber Eats.