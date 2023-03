ING en ABN AMRO onderaan in rode AEX, Deutsche Bank keldert

De banken ING en ABN AMRO stonden vrijdag onderaan in de AEX-index, die een flink verlies liet zien. Ook andere Europese banken kregen opnieuw harde klappen, waarbij vooral Deutsche Bank onder vuur kwam te liggen. Beleggers bleven bezorgd over de stabiliteit van de financiële sector na de eerdere problemen bij Amerikaanse banken en de redding van het noodlijdende Credit Suisse.

ING en ABN AMRO zakten bijna 5 procent. In Frankfurt kelderde Deutsche Bank zelfs 13 procent. De koersval volgde op een sterke stijging van de kosten voor het verzekeren van de schulden van de grootste bank van Duitsland tegen wanbetaling. Obligatiehouders kunnen hun leningen namelijk verzekeren via zogeheten kredietverzuimswaps (CDS) tegen het risico dat een bank zijn obligaties niet kan terugbetalen. De kosten van een dergelijke verzekering nemen toe naarmate het risico op wanbetaling hoger wordt ingeschat.

Ook de Zwitserse bank UBS, die afgelopen weekeinde zijn concurrent Credit Suisse overnam, moest het ontgelden en verloor 8 procent in Zürich. Persbureau Bloomberg meldde dat UBS en Credit Suisse tot de banken behoren die onder de loep worden genomen door het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege mogelijke hulp aan Russische oligarchen bij het omzeilen van westerse sancties. De Franse bank BNP Paribas zakte 6 procent in Parijs en de Britse bank Barclays daalde ook 6 procent in Londen.

Daarnaast dreunden de recente renteverhogingen door de centrale banken nog na op de beurzen. Deze week schroefden de centrale banken in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen hun rentetarieven op in de strijd tegen de hardnekkige inflatie. Vorige week ging de rente in de eurozone al omhoog. Door de snelle stijging van de rentes zouden de eerder omgevallen Amerikaanse regionale banken Silicon Valley Bank en Signature Bank juist in de problemen zijn gekomen.

De AEX noteerde rond het middaguur 1,6 procent in het rood op 731,62 punten. De MidKap verloor 2,8 procent tot 914,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 2,1 procent kwijt.

Naast de banken gingen ook de verzekeraars mee omlaag. Aegon, NN en ASR stonden met minnen tot 4,8 procent ook in de staartgroep van de AEX. Ook buiten de financiële sector werden stevige verliezen geleden. Zo leverde olie- en gasconcern Shell 3,9 procent in. Levensmiddelenconcern Unilever voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,8 procent.

De euro was 1,0731 dollar waard, tegen 1,0889 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 3,4 procent in prijs tot 67,56 dollar. Brentolie werd 3,2 procent goedkoper op 73,52 dollar per vat.