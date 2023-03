ING kampt met storing internetbankieren en bankieren-app

ING kampt met een landelijke storing met internetbankieren en de app voor bankieren, bevestigt de bank vrijdagochtend. Klanten kunnen wel inloggen maar geen geld overmaken. Momenteel onderzoekt ING wat er aan de hand is en hoe lang de storing gaat duren, zegt een woordvoerster.

De storing treft particuliere en zakelijke klanten van de bank. Zij kunnen geen geld overmaken naar rekeningen van anderen en ook niet naar de eigen spaarrekening. Volgens de zegsvrouw is betalen via iDEAL en in winkels wel mogelijk, net als contant geld opnemen uit een automaat.

Op de website allestoringen.nl zijn vanaf vrijdagochtend 09.00 uur duizenden meldingen gedaan van klanten die last hebben van de storing. De woordvoerster biedt namens de bank excuses aan en meldt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan een oplossing.

Afgelopen maand kampte ING ook met een storing, die het zeker dertien uur lang onmogelijk maakte om online te bankieren. Dat kwam omdat interne systemen niet meer goed met elkaar communiceerden.