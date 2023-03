Lufthansa heeft dit weekend al last van Duitse stakingsdag

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa verwacht zondag al last te krijgen van de landelijke stakingsdag in de Duitse vervoerssector die maandag plaatsvindt. Vrijwel alle vluchten van en naar de luchthaven van München komen zondag te vervallen. Een dag later raakt de staking ook het vliegveld van Frankfurt, de grootste luchthaven van Duitsland.

De vakbonden Verdi en EVG hebben een oproep gedaan tot grootschalige stakingen in Duitsland, waardoor vermoedelijk veel trein- en tramritten en vluchten uitvallen. De luchthaven van Frankfurt riep reizigers al op om maandag weg te blijven. De staking van maandag kan 380.000 vliegtuigpassagiers raken, zei de belangenvereniging voor luchthavens ADV donderdag.