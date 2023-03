Minister Kaag ziet tegenvallers in aanloop naar voorjaarsnota

In het kabinet beginnen volgende week de gesprekken over de voorjaarsnota. Minister Sigrid Kaag (Financiën) spreekt dan met ministers over de lopende begroting. Ze zei vrijdag vooral tegenvallers te zien. “We leven in heel onzekere tijden.”

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), waarschuwde deze week nog dat het tekort op de begroting te hoog is. Hij ziet als opties lastenverzwaring of bezuinigen. De keus is aan het kabinet. “Ik verwelkom zijn waarschuwing”, zei vicepremier Kaag tijdens de wekelijkse persconferentie, waar ze premier Mark Rutte verving.

Financiën heeft tegenvallers. Kaag wees erop dat het kabinet de Groningers eerherstel moet geven voor de aardbevingsschade. Om de afhandeling van de schade hier coulanter te laten verlopen, is de komende jaren misschien 5 tot 10 miljard euro nodig, meldde het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) deze week nog.

Maar het is niet de enige strop voor de schatkist. Door de oplopende rente is Kaag ook veel meer geld kwijt aan het afbetalen van de staatsschuld. “Het is echt zaak om de begrotingsregels weer toe te passen. We kunnen niet op de pof leven”, benadrukte ze.

Ze ziet onzekere economische tijden. Dat komt onder meer door problemen in de bankensector. In de Verenigde Staten gingen enkele regionale banken failliet, terwijl in Zwitserland Credit Suisse in de problemen kwam. Die bank is overgenomen, maar de onzekerheid is nog niet verdwenen.

Kaag zal de ministers volgende week duidelijk maken dat er maatregelen genomen moeten worden. “Er ligt een grote opgave.” Dat betekent niet dat ze nadenkt over besparen. “Bezuinigen is geen doel op zich.” Ze wees erop dat bij “veel” vakdepartementen sprake is van onderuitputting. Dat betekent dat ze minder geld uitgeven dan gepland.

De voorjaarsnota moet uiterlijk op 1 juni naar de Tweede Kamer, maar Kaag hoopt op 21 april al een heel eind te zijn. Dan begint het meireces van de Kamer.