Ook hoogste rechter noemt bezorgers Deliveroo werknemers

Ook de hoogste rechter van Nederland vindt dat bezorgers van maaltijdbezorgingsbedrijf Deliveroo werknemers waren, en geen zelfstandige ondernemers. Lagere rechtbanken kwamen eerder al tot die conclusie maar het van oorsprong Britse bedrijf ging telkens in beroep. De Hoge Raad oordeelt nu ook in het nadeel van Deliveroo.

Deliveroo heeft Nederland vorig jaar verlaten, maar volgens vakbond FNV heeft de uitspraak mogelijk ook gevolgen voor andere sectoren en bedrijven waar veel zelfstandigen eigenlijk werknemers zijn. Bovendien eist de vakbond in andere procedures ook nog nabetalingen van Deliveroo voor loon en toeslagen waar bezorgers recht op zouden hebben.

Deze zaak gaat om het besluit van Deliveroo uit 2018 om de aflopende contracten van bezorgers niet meer te verlengen. In plaats daarvan konden ze als zelfstandig ondernemer aan de slag voor de maaltijdbezorger. FNV spande daarop een rechtszaak aan, omdat de maaltijdbezorgers volgens de bond nog altijd voor een groot deel afhankelijk waren van Deliveroo. Volgens de vakbond gingen de bezorgers er tegelijkertijd financieel op achteruit.

Deliveroo wees er in zijn verweer telkens op dat maaltijdbezorgers zelfstandigen waren, omdat ze vrij waren om te werken wanneer ze zelf wilden. Ook kunnen ze ritten weigeren of zich laten vervangen. Maar in een eerdere uitspraak oordeelde het gerechtshof van Amsterdam al dat de bezorgers wel degelijk in loondienst waren omdat er een gezagsverhouding was, bijvoorbeeld doordat Deliveroo hen via een inlogsysteem kon controleren. De Hoge Raad oordeelt nu dat die redenering van het hof in orde was.

Vicevoorzitter van FNV Zakaria Boufangacha spreekt van een “langverwachte en zeer terechte uitspraak”. “Deze uitspraak is van veel breder belang dan Deliveroo alleen. Immers op veel meer plaatsten doen mensen werk waarbij de afhankelijkheid groter is dan de onafhankelijkheid. Denk aan kinderopvang, omroepen, zorg en onderwijs”, verklaart hij.