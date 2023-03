Overname Eurocept door Mediq ten onrechte verboden

De concurrentiewaakhond heeft in 2021 ten onrechte een streep gezet door de overname van medisch leverancier Eurocept Homecare door branchegenoot Mediq. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vond dat de overname slecht was voor de mededinging, maar dat is niet goed onderbouwd, heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag bepaald.

Eurocept en Mediq leveren allebei medische hulpmiddelen, zoals elektronische infuuspompen voor thuisgebruik. Daarmee kunnen patiƫnten eenvoudig de juiste hoeveelheid medicijnen of voedsel toegediend krijgen. Volgens de ACM zouden Eurocept en Mediq samen 80 tot 90 procent van de markt voor infuuspompen thuis in handen krijgen. Andere bedrijven zouden dat gat niet snel kunnen dichten, en verzekeraars zouden te weinig tegenwicht kunnen bieden. Daarom werd de fusie afgekeurd.

Eurocept en Mediq stapten naar de rechter om dat aan te vechten. De manier waarop de ACM de markt had omschreven, was volgens de bedrijven “onjuist, onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd”. Ze vinden dat ook andere apparaten moeten worden meegenomen in de berekening, en dan zouden ze samen minder dan 35 procent van de markt in handen hebben. De rechter is het daarmee eens.

De ACM laat weten teleurgesteld te zijn. “Wij hebben onderzoek gedaan en naar de markt gekeken, en geconcludeerd dat de markt heel beperkt is. De rechter oordeelt anders.” De toezichthouder weet nog niet of hij in hoger beroep gaat.

De uitspraak betekent niet dat de overname kan doorgaan, maar alleen dat de ACM opnieuw moet kijken naar de plannen. “De vergunning voor de fusie is niet verleend. Daartegen hebben de bedrijven bezwaar ingediend. Dat bezwaar is afgewezen en daarvoor zijn ze bij de rechter geweest. Die heeft nu geoordeeld dat het niet terecht is dat het bezwaar werd afgewezen. De ACM moet opnieuw over het bezwaar beslissen, de afwijzing is vernietigd. Wat nog wel bestaat is de beslissing om geen vergunning te verlenen. Dus op dit moment is er geen toestemming voor een fusie, maar de deur staat weer op een kier”, legt de rechtbank in Rotterdam uit.