Pharming na toelating medicijn grote winnaar op Amerikaanse beurs

De Leidse biotechnoloog Pharming maakte vrijdag een koerssprong op de Amerikaanse aandelenbeurzen. Beleggers reageerden enthousiast toen naar buiten kwam dat het bedrijf, dat jaren terug bekendheid verwierf door de genetisch gemanipuleerde stier Herman, in de Verenigde Staten toestemming heeft gekregen om zijn tweede medicijn op de markt te brengen.

Pharming heeft een hoofdnotering aan de beurs in Amsterdam, maar in New York worden er ook speciale stukken verhandeld. Die werden vrijdag ruwweg een derde meer waard. Voor de onderneming is de toelating door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een belangrijke stap. Met het middel Joenja, dat werkt tegen een zeer zeldzame aandoening van het immuunsysteem, hoopt Pharming zijn omzet op termijn te kunnen verdubbelen.

Verder was er op Wall Street vrijdag vooral veel aandacht voor bankaandelen. Beleggers bleven bezorgd over de stabiliteit van de financiƫle sector na de eerdere problemen bij Amerikaanse banken en de redding van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse. Hoewel de rust in de bankensector de afgelopen dagen leek te zijn teruggekeerd, laaide de onrust weer op door een koersval van Deutsche Bank en stevige verliezen in de hele Europese bankensector.

In de loop van de handelsdag keerde de rust wel weer wat terug en toonden de koersen van sommige banken herstel, waardoor het beeld gemengd was. De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Wells Fargo verloren uiteindelijk tot afgerond 2 procent. Ook de kleinere regionale bank First Republic Bank ging meer dan 1 procent omlaag. Maar bijvoorbeeld PacWest Bancorp en Western Alliance Bancorp wonnen tot bijna 6 procent.

De belangrijkste graadmeters in New York gingen licht hoger het weekend in. De Dow-Jonesindex won 0,4 procent tot 32.237,53 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3970,99 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 11.823,96 punten. De olieprijzen gingen juist wat omlaag.

Block moest het verder ontgelden met een verlies van bijna 2 procent. Het mobiele betalingsplatform kelderde een dag eerder bijna 15 procent. Dat kwam doordat investeringsfonds Hindenburg Research het bedrijf beschuldigde van misleiding van beleggers door het verstrekken van onder meer onjuiste gegevens over het aantal gebruikers. Block is het voormalige Square, dat mede werd opgericht door Jack Dorsey, de medeoprichter en oud-topman van Twitter. Block noemde de beschuldigingen van Hindenburg “feitelijk onjuist en misleidend”.