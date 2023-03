Sterkste groei economische bedrijvigheid eurozone in 10 maanden

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in maart opnieuw gegroeid, en wel in het sterkste tempo in tien maanden. Dat maakte marktonderzoeker S&P Global bekend op basis van zijn index die de activiteit in de industrie en dienstensector bijhoudt.

De groei is vooral te danken aan de dienstensector, met daarin bijvoorbeeld toerisme, horeca en detailhandel. Daarmee werd de krimp in de industriesector gecompenseerd. De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, steeg naar een stand van 54,1, van 52,0 een maand eerder. Een niveau van 50 of meer duidt op groei. Het cijfer viel beter uit dan economen hadden verwacht.

De groei van de dienstensector viel sterker uit dan voorzien. Ook zwakte de krimp van de industrie sterker af dan verwacht door een verbetering in de toeleveringsketens. Volgens de onderzoekers van S&P wijst de groei op een verder herstel van de economie van de eurozone, na de krimp aan het einde van vorig jaar. Ook neemt volgens S&P de inflatiedruk steeds verder af door de dalende energieprijzen en blijft de arbeidsmarkt sterk.

In Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economie├źn van het eurogebied, nam de bedrijvigheid sterker dan verwacht toe. In beide landen was dat ook te danken aan de groei in de dienstensector. De industrie liet in de twee landen wel een krimp zien. De groei van de bedrijvigheid in de Britse economie nam daarentegen af door een tegenvallende groei in de dienstensector en een sterkere krimp in de industrie.