VDL groeit fors, ondanks personeelstekort en inflatie

De omzet van industrieconcern VDL uit Eindhoven is in het afgelopen jaar flink gestegen, ondanks tekorten aan medewerkers en materialen en stijgende kosten voor onder meer lonen en energie. Het bedrijf verwacht voor volgend jaar een verdere groei.

De omzet kwam uit op ruim 5,7 miljard euro, zo’n 16 procent meer dan in 2021. Over dit jaar verwacht VDL boven de 6 miljard euro uit te komen. Om de groei mogelijk te maken wil het bedrijf 300 miljoen euro investeren in gebouwen “en overige bedrijfsmiddelen”.

De winst groeide van 225 miljoen euro naar 298 miljoen euro. VDL heeft voor iets meer dan 2 miljard euro aan bestellingen en opdrachten die nog moeten worden uitgevoerd, hoewel de auto-assemblage daarin niet is meegerekend. Precies een jaar geleden had het bedrijf een orderportefeuille van zo’n 1,7 miljard euro.

Bij de afdeling Toeleveringen steeg de omzet met zo’n 30 procent. Dat komt volgens VDL door handelsoorlogen, de coronapandemie en de oorlog in Oekra├»ne. Landen willen ervoor zorgen dat meer bedrijfsactiviteiten worden teruggebracht naar hun eigen land. De tak van VDL die bussen bouwt, zag de omzet met 18 procent stijgen, en bij het onderdeel Eindproducten groeide de omzet met 20 procent.

De kleinste groei was te zien bij de afdeling waar de Nedcar-fabriek in het Limburgse Born onder valt. De omzet daar steeg met 2 procent. Nedcar moest de productie geregeld stilleggen omdat er niet genoeg materialen waren. Dat heeft de groei geremd, aldus het bedrijf. VDL is naar eigen zeggen wel optimistisch over de perspectieven van Nedcar voor de lange termijn.