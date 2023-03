VS onderzoeken UBS en Credit Suisse vanwege hulp aan Russen

De Zwitserse banken UBS en Credit Suisse behoren tot de banken die door het Amerikaanse ministerie van Justitie onder de loep worden genomen vanwege mogelijk hulp aan Russische oligarchen bij het omzeilen van westerse sancties. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Volgens de bronnen hebben beide Zwitserse banken dagvaardingen ontvangen van de Amerikaanse overheid. De informatieverzoeken werden al verzonden vóór de recente crisis bij Credit Suisse die resulteerde in de overname door zijn grotere rivaal UBS. De dagvaardingen gingen naar verluidt ook naar medewerkers van enkele grote Amerikaanse banken.

Het onderzoek van het ministerie van Justitie is gericht op het identificeren van welke bankmedewerkers te maken hebben gehad met gesanctioneerde klanten en hoe die klanten de afgelopen jaren zijn doorgelicht. Die bankiers en adviseurs kunnen vervolgens worden onderworpen aan verder onderzoek om te bepalen of ze wetten hebben overtreden.

Credit Suisse weigerde commentaar te geven tegen Bloomberg en UBS reageerde niet op een verzoek om een reactie. Voordat de Russische invasie van Oekraïne resulteerde in uitgebreide sancties tegen Rusland, stond vooral Credit Suisse erom bekend veel rijke Russen als klant te hebben. Op het hoogtepunt beheerde de bank meer dan 60 miljard dollar (zo’n 56 miljard euro) voor Russische klanten. Die klanten leverden Credit Suisse tussen de 500 miljoen en 600 miljoen dollar per jaar aan inkomsten op.

Toen Credit Suisse vorig jaar mei zijn activiteiten met individuele Russische klanten stopzette, had de Zwitserse bank nog ongeveer 33 miljard dollar van hen in handen. Dat was 50 procent meer dan zijn grotere concurrent UBS.

Het ministerie van Justitie lanceerde vorig jaar zijn zogeheten KleptoCapture-taskforce om sancties op te leggen aan rijke Russen die politieke bondgenoten zijn van president Vladimir Poetin. De Amerikaanse regering heeft sindsdien beslag gelegd op een aantal jachten, huizen, privévliegtuigen en andere luxe eigendommen van gesanctioneerde oligarchen.

Banken kunnen zware straffen krijgen voor het overtreden van Amerikaanse sancties. De Franse bank BNP Paribas moest in 2014 bijna 9 miljard dollar betalen aan de Amerikaanse autoriteiten voor het verwerken van transacties voor gesanctioneerde Soedanese, Iraanse en Cubaanse personen en bedrijven. In 2019 betaalde de Britse bank Standard Chartered ruim 1 miljard dollar vanwege schending van de Amerikaanse sancties tegen Iran.