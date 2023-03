Deutsche Bahn: drukker in treinen in aanloop staking maandag

Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn ziet dat het zaterdag drukker is in de treinen in aanloop naar de grote vervoersstaking in Duitsland op maandag. Mensen gaan eerder op reis om er zeker van te zijn hun bestemming te bereiken.

Volgens Deutsche Bahn is er sprake van “aanzienlijk toegenomen aantallen passagiers en een hoge bezettingsgraad van de treinen, vooral in het langeafstandsverkeer”. Reizigers wordt daarom aangeraden een zitplaats te reserveren. Ook krijgen ze het advies om zondag zo vroeg mogelijk op hun beoogde bestemming te zijn, aangezien er in de avond al verstoringen van het treinverkeer kunnen zijn.

De grote vakbonden Verdi en EVG hebben opgeroepen tot de staking. De bonden eisen een fors hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Er zal ook worden gestaakt in het bus- en tramverkeer en op luchthavens. Ook de binnenvaart en beheerders van rijkswegen zouden meedoen aan de actie, waardoor tunnels mogelijk deels dicht moeten.

De NS heeft al gezegd dat er maandag geen internationale treinen rijden van en naar Duitsland. Ook de slaaptreinen richting Oostenrijk en Zwitserland rijden niet.